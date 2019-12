Ried krallte sich in der letzten Herbstrunde doch noch die Tabellenführung in der 2. Liga. Womit die Truppe von Coach Gerald Baumgartner am Platz an der Sonne überwintert – drei Punkte vor Austria Klagenfurt, das zwölf Runden lang voran lag. „Ein psychologischer Vorteil“, gibt der Salzburger zu, „das hat sich die Mannschaft hart erarbeitet und sich damit ein paar freie Tage dazuverdient.“ Denn eigentlich wollte er noch zwei Wochen „nachtrainieren“. Nun ist nach dieser Woche Schluss.