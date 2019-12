Eine frevelhafte Tat mitten in der Adventzeit sorgt für Empörung in Graz: Ein psychisch Kranker schändete die Kirche St. Andrä, riss das Kruzifix aus dem Altar und schleuderte es in den Mühlgang. Am Mittwoch wurde das 50.000-Euro-Kreuz aus dem Jahr 1750 geborgen - dafür musste sogar der gesamte Kanal abgelassen werden!