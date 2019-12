Schuhe und Bekleidung im fünfstelligen Euro-Bereich wurden am 16. August bei einem Einbruch in Mittersill gestohlen. Die Spurenauswertung eines Zigarettenstummels am Tatort führt nun zu einem DNA-Treffer. Per Europäischen Haftbefehl wir jetzt nach einem 24-jährigen Rumänen gefahndet.