Ab elf Tagen rechnet sich Saisonkarte

Durchschnittlich rechnet sich die Saisonkarte ab elf Tagen. Beim Feuerkogel sind es neun Tage, auf der Forsteralm und am Krippenstein zehn, in Hinterstoder und auf der Wurzeralm zwölf Tage. Am Hochficht lohnt sie sich für Kinder bereits ab fünf Tagen.