Der NATO-Gipfel anlässlich des 70. Gründungsjahres des Militärbündnisses hätte eigentlich eine feierliche Veranstaltung werden sollen. Doch Differenzen und Streit unter den anwesenden Staats- und Regierungschefs überschatteten das Treffen in London. Dass am Ende doch noch eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kam, dürfte wohl auch an einem Entgegenkommen gegenüber der Türkei liegen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nämlich mit einer Blockade gedroht, sollten die Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) nicht von allen NATO-Mitgliedsstaaten als Terrororganisation eingestuft werden. Zur Erinnerung: Die Kurden waren im Kampf gegen den IS in Syrien stets Verbündete der Allianz.