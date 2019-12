Schwab, bei dem auch Barisic mit Interessenten rechnet, will dazu nicht mehr jede Woche eine Wasserstandsmeldung abgeben: „Jeder weiß, wie ich zu Rapid stehe.“ Dass für den 29-Jährigen der nächste Vertrag besonders wichtig ist, ist klar, er betont aber: „Ich will wissen, was Rapid plant, ob wir angreifen. Ich muss an das Projekt glauben.“ Schließlich hat er auch für Barisic eine Schlüsselrolle.