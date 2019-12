Schussverletzung in Wiener Spital behandelt

So kehrte Azad G. ein Jahr nach seiner Ausreise 2013 nach Syrien in seine Heimatstadt Wien zurück, um sich eine Schussverletzung mehrfach ambulant behandeln zu lassen. Doch der Steuerzahler durfte noch tiefer in die Taschen greifen: Denn während des Fronturlaubs kassierte der Dschihadist 885,47 Euro an Mindestsicherung ab - 14-mal, versteht sich ...