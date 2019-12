Das Prinzip der Europol-Liste ist nach Auskunft eines Sprechers einfach: Jedem Mitgliedsland, egal wie viele Einwohner es hat, stehen zwei Plätze zur Verfügung. Sieht man sich die Liste an, so finden sich neben mutmaßlichen Mördern auch Schlepper, Betrüger und Dealer darauf. Bis Ende Oktober waren Österreichs Plätze von zwei Männern besetzt. Am 31. Oktober wurde der Steirer Friedrich Felzmann, der 2017 in Stiwoll zwei Menschen erschossen haben soll und von dem seither jede Spur fehlt, von der Liste gestrichen.