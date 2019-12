Wegen der TBC-Gefahr ordnete die BH Reute den Abschuss von 39 Stück Rotwild in Kaisers an, weil das Reduktionsziel erneut verfehlt wurde. Dazu errichtete man bei der Fütterung „Holzrinner“ ein Gatter, in dem die Tiere von einem „Schießkommando“ erlegt werden sollen.