Täter in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht

Der Tatverdächtige, ein Eritreer, der seit 2006 in der Schweiz lebte, kam zunächst in Untersuchungshaft, mittlerweile ist er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. In Deutschland sei er laut Ermittlern vor der grausamen Tat nicht polizeibekannt gewesen. Der Mann hätte die Opfer nicht gekannt. Ein Test habe zudem ergeben, dass er keinen Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert habe.