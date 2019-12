Die FPÖ hat im Zusammenhang mit den im Ermittlungsakt gegen ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache befindlichen Fotos einer Sporttasche mit Bargeldbündeln am Mittwoch Geldflüsse an die Partei ausgeschlossen. Ob jedoch Geld an Strache geflossen sei, könne man nicht sagen. Dies „entzieht sich dem Wissensstand der FPÖ-Bundespartei“, erklärte FPÖ-Bundesfinanzreferent Hubert Fuchs. Er betonte außerdem, dass er unmittelbar nach seinem Amtsantritt die Buchhaltung der Bundespartei prüfen ließ. Dabei seien keine Bargeld-Spenden aufgetaucht.