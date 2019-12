Macron: „Antisemitismus ist ein Verbrechen“

„Antisemitismus ist ein Verbrechen und wir werden ihn bekämpfen, in Westhoffen und überall, bis unsere Toten in Frieden ruhen können“, schrieb Macron auf Twitter. Im Elsass kommt es seit einigen Jahren verstärkt zu solchen Vorfällen. Erst im Februar waren auf einem jüdischen Friedhof in Quatzenheim rund 100 Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Auch in Paris tauchten heuer antisemitische Schmierereien auf.