Mit einem Personalaufwand von sieben Millionen Euro wurde man in dieser Kategorie eindrucksvoll Meister, Verfolger Ried kam nicht einmal auf die Hälfte (siehe Grafik). Wie rechtfertigt man diese Summen angesichts des überschaubaren Ertrags? „Relativ leicht“, meint Pamminger. „Man denkt auf den ersten Blick nur an die Mannschaft. Da fließen aber auch Kosten von Mitarbeitern in der Akademie ein.“