Bei dieser Jagd in der Antheringer Au soll es zu tätlichen Übergriffen gekommen sein. In einer Aussendung hatte damals der Obmann des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), Martin Balluch, erklärt, dass sich auch der Jagdgatter-Besitzer daran beteiligt hätte. Mayr-Melnhof, der auch Salzburger Landesjägermeister ist, und seinen Begleitern wurden in einer Anzeige Delikte wie Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Drohung, Raub einer Kamera und eines Funkgerätes sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Mayr Melnhof hat die Vorwürfe bestritten.