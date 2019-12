Kontrollen auch auf Christkindlmärkten

Bereits im Oktober war ein Antrag der sogenannten Nacht-Gastronomie auf eine Ausnahme gescheitert. Kontrolliert wird zudem auf den Christkindlmärkten. Rauchen verboten ist in allen Vorrichtungen, die als Raum gelten - also auch in sogenannten Windfängen mit Dach, die an drei Seiten geschlossen sind. Und auch Österreichs Bahnhöfe werden ab April völlig rauchfrei sein.