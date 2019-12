Zeitreise samt Ausblick

Meisterteller, Cup-Trophäe und viele weitere Exponate der großen Vereinsvergangenheit, die im GrazMuseum zu sehen waren, wurden bei der Gala zur Inspiration ausgestellt - immerhin wollen die Blackies ja im Frühjahr für weitere Meilensteine sorgen: Mit dem Cupsieg sowie dem Fixeinzug in eine europäische Gruppenphase ist ja für ambitionierte Visionen gesorgt! Für das Erreichen dieser Träume hätten die Spieler sicher gerne ihre Weihnachtsgeschenke eingetauscht. Einer, der die bisher größten Stunden für Sturm mitgestaltete, schwelgte in Erinnerungen. Ivica Osim. „Sturm lebt noch immer von seinem Charisma“, so der erste Träger des Fritz-Longin-Preises, der mit Coach Nestor El Maestro fachsimpelte. „Es interessiert mich sehr, was dieser Trainer macht und wie sein Team spielt.“ Auch Meistertrainer Franco Foda kam trotz Verkühlung zur Gala: „Wirklich schön, dass Sturm schon 110 Jahre feiern kann. Und ich bin sehr stolz, dass ich rund 20 Jahre bei diesem Verein dabei gewesen bin“, sagte der Teamchef.