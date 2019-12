In den letzten Wochen und Tagen war wieder Perchtenzeit. Und wie alle Jahre wieder gibt es Berichte über Auschreitungen bei den Krampusläufen. Oftmals fliegen die Fäuste und sowohl Teilnehmer als auch Besucher sind immer wieder stark alkoholisiert. Im Salzburger Pinzgau musste deswegen auch die Polizei ausrücken. Für viele also eine liebgewonnene Tradition, für andere hingegen eine entbehrliche Sache. Wir möchten von ihnen wissen: Nehmen Sie selbst an den Läufen teil, oder sehen Sie zu? Haben Sie vielleicht auch schon unangenehme Situationen erlebt? Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen, und diskutieren Sie hier darüber!