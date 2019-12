Zwei Konklaven, dazwischen ein irdisch begründeter Rücktritt von dem Himmel so nahen Amt, und eine plötzliche, nie da gewesene Verdopplung des Papstes. „City Of God“-Regisseur Fernando Meirelles offeriert uns ein in erhabene Bilder getauchtes Charakterdrama der klerikal-humanistischen Art, das sich um das Zusammenspiel der beiden aktuellen Vertreter Gottes auf Erden rankt - und sie in ihrem Streben, die sich rasant verändernde Kirche zusammenzuhalten, zeigt.