Woods sagte am Dienstag, er sei sich der politischen Dimension des Turniers bewusst. „Aber der Golfsport kann dort auch viel heilen und verbessern“, erklärte der Kalifornier und zeigte Verständnis für die Teilnahme anderer namhafter Golfprofis an der mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in der Projektstadt King Abdullah Economic City. Unter anderen schlagen Vorjahressieger Dustin Johnson, Phil Mickelson und auch Bernd Wiesberger ab. Der Nordire Rory McIlroy fehlt dagegen.