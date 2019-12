Bock auf Kultur: Erstes Benefiz-Winter-Open-Air

Am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember findet heuer erstmals das Benefiz Winter Open-Air „Bock auf Menschlichkeit“ statt. Wie der Name schon vermuten lässt, wird er von der Ute-Bock-Stiftung zusammen mit der Wiener Tafel organisiert. Von Wiener Lied bis Weltmusik und natürlich mit der richtigen Verpflegung kann von 12 bis 20 Uhr am Morzinplatz Spaß mit Menschlichkeit verbunden werden.