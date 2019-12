Anfragen und Scouts

Kein Wunder, dass zahlreiche Klubs bereits ihre Fühler nach Monschein ausstrecken. „Es gibt Anfragen“, bestätigt auch der Stürmer, „auch Scouts schauen immer wieder zu.“ Aber es liegt nichts Konkretes am Tisch. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2021. Monschein fühlt sich in Wien-Favoriten wohl, auch wenn er mit der Tabellensituation nicht zufrieden ist. Ein Abschied kommt nur in Frage, wenn das „Gesamtpaket“ passt, betont sein Berater Josef Michorl. „Bei allem Respekt, aber ich werde ihn nicht zu Holstein Kiel geben“, peilt man einen Schritt nach vorne an. Sportlich und wirtschaftlich soll das Angebot zufriedenstellen - dann wird wohl auch die Austria, die derzeit auf einen Sparkurs setzt, Monschein keine Steine in den Weg legen.