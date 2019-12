Hunderte Hasen hoppeln derzeit für den Klimaschutz symbolisch nach Brüssel - denn dort will Landesjägermeister Josef Pröll mit einem agrarischen Ökovorstoß Millionen Quadratmeter an wertvollen Niederwild-Biodiversitätsinseln in ganz Europa retten. Und so auch neuen Lebensraum für Niederwild schaffen.