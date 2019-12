Dramatischer Unfall am Mittwochvormittag auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol: Ein Reisebus, der von einem 23-jährigen Italiener gelenkt wurde, fuhr auf einen Sattelschlepper auf. Ein Businsasse (63) verstarb noch an der Unfallstelle. Eine Autolenkerin (28) wurde beim Unfall leicht verletzt. Die A13 musste Richtung Innsbruck bei der Mautstelle Schönberg komplett gesperrt werden, erst gegen 11 Uhr konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.