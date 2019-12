Fuchs: Keine Bargeld-Spenden in Buchhaltung der FPÖ

FPÖ-Bundesfinanzreferent Hubert Fuchs betonte am Mittwoch, dass er unmittelbar nach seinem Amtsantritt die Buchhaltung der Bundespartei prüfen habe lassen. Dabei seien keinerlei derartige Bargeld-Spenden aufgetaucht. „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die nun in den Medien angeführten großen Bargeldbeträge keinerlei Eingang in die Buchhaltung der FPÖ-Bundespartei gefunden haben“, so Fuchs. Ob Strache jemals Bargeld erhalten hat, entziehe sich dem Wissensstand der FPÖ.