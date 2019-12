Am 1. Dezember gegen 18 Uhr bemerkten Polizisten in Neuhofen einen Pkw, der bei einem Geldinstitut mit laufendem Motor am Gehsteig unmittelbar vor einem Schutzweg abgestellt war. Sie kontrollierten das Fahrzeug und auch den zum Pkw zurückkehrenden Lenker - einen 22-jährigen Kosovaren aus dem Bezirk Linz-Land. Dieser war jedoch zu keiner Mitwirkung an der Amtshandlung bereit.