Mutter ließ Kinter so lange hängen, bis Rettung kam

Im Anschluss sei Snyder nach oben gelaufen, um den Notruf zu wählen. Bis die Einsatzkräfte eingetroffen waren, sei sie nicht mehr in den Keller zurückgegangen. Doch die Ermittler hatten starke Zweifel an der Darstellung der Mutter und fanden allerlei belastende Indizien dafür, dass die Mutter etwas mit dem Tod ihrer Kinder zu tun haben könnte. „Achtjährige begehen - meines Wissens nach - generell keine Selbstmorde“, sagte Bezirksstaatsanwalt John Adams am Montag laut „New York Post“.