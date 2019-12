Sein gelbliches-weißes Fell ist für die Jagd im Eis essenziell - nun jedoch sorgen Aufnahmen eines mit Lackspray besprühten Eisbären unter Tierschützern für Empörung. In einem im Internet kursierenden und von einem russischen WWF-Mitarbeiter veröffentlichten Video ist eines der Tiere beim Umherstreifen in der Wildnis Russlands zu sehen - an seiner rechten Körperseite prangt groß in schwarzer Farbe „T-34“. Eine Untersuchung läuft.