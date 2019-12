Was den Speed-Mädels an den drei Renntagen in Kanada die volle Konzentration der Kameras sichert. Der Damen-Zirkus tröpfelte Sonntag und Montag im Hotel Chateau ein. ÖSV-Damenchef Christian Mitter kam aus Killington, hatte am Sonntag die Auto-Route nach Montreal gewählt, von wo es am Montag mit dem Flugzeug nach Calgary ging. Den 40. Geburtstag feierte Mitter am Sonntag in einem Hotel in der frankokanadischen Stadt, in der 1976 Sommer-Olympia stattfand.