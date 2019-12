„Da war er aber schon voll mit Schmerzmittel“, gab Caps-Manager Kalla Entwarnung. Kittinger war in der Kabine bei Bewusstsein, konnte sich an alles erinnern, sämtliche Körperteile bewegen. „Auch das Kitzeln auf der Ferse hat er gespürt“, so Kalla. Am Ende gab es „nur“ einen Armbruch - bei den schockierenden Momenten davor ein kleines Weihnachtswunder.