Kolarik am Verzweifeln

„Emotionen und Körperspiel hat bei uns von Anfang an gefehlt“, räumte Defender Dominique Heinrich ein, „dennoch hatten wir genug Chancen, um zu gewinnen.“ Spielte es nicht. Allen voran Kolarik verzweifelte, der Legionärssturm kommt einfach nicht in Fahrt.