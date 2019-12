Schreckmoment für die 46-jährige Salzburgerin: Sie fuhr in eine Kreuzung in Maxglan und wollte ihr Auto wegen der Fußgänger anhalten, bevor sie nach links abbog. Plötzlich hatte sie ihr Fahrzeug aber nicht mehr unter Kontrolle. „Aus bislang ungeklärter Ursache konnte das Auto nicht mehr angehalten werden“, hieß es in einer Polizeiaussendung am Abend.