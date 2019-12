Petronela T. (30), die des Mordes an ihren Ehemann verdächtigt wird, kämpfte mehrmals gegen ihre kullernden Tränen. Selbst der Sohn unterstrich: „Er hatte sie wirklich sehr gern.“ Die Rumänin, die elf Jahre lang an der Seite des Promi-Wirten stand, war in der Schicksalsnacht auf den 3. März „aufgebracht“ und habe „geweint“. Kurz davor passierte der tödliche Stich, der Erich T. das Leben kostete. „Das habe ich nicht getan“, soll sie laut einer Zeugin gerufen haben. Die Mitarbeiter berichteten auch von Streitereien, wie es bei Eheleuten üblich ist. Auch jener Kellner, der Erichs letzte Worte hörte, saß in der Saalmitte: „Ich fragte, ob es weh tut und er meinte nur: Es wird wieder alles gut.“ Er selbst habe die „kleine Wunde“ anfangs „nicht so schlimm“ empfunden – er sei aber auch überfordert gewesen.