Keine Weihnachtsfeier und kein Winter-Trainingslager - dazu sportlich mehr oder weniger marod! Der einstmals so erfolgreiche und finanzstarke FK Austria Wien gibt derzeit kein schönes Bild ab. Wie es so weit kommen konnte? Für viele unklar, für zumindest einen aber nicht: Austria-Sturm-Ikone Toni Polster macht in Manager Markus Kraetschmer den Hauptschuldigen aus - und übt via Instagram heftige Kritik!