Frau (60) verletzt

„Die Frau wurde am Unterschenkel im Pkw eingeklemmt“, erklärt der Polizist. Die Feuerwehren Gries und Sellrain rückten aus, entfernten das Dach des Fahrzeugs und bargen die 60-Jährige mittels Bergeschere. „Ihr Verletzungsgrad ist noch unbestimmt, es dürfte aber hauptsächlich das Bein betroffen sein“, so der Beamte, der in Anbetracht der Umstände von Glück im Unglück sprach: „Direkt hinter der Einfahrt geht es Hunderte Meter steil bergab.“