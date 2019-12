Der Suchbereich in einem Ennser Waldstück war zugewiesen, Tamara Mutenthaler und ihr gerade frisch als Rettungshund geprüfter Charly waren schon fast am Ende des Areals, als der Border Collie plötzlich anschlug. Er war außer Sicht und entlang des Ennsflusses unterwegs und entdeckte die Vermisste, die im Wald lag. Charly weckte die geschwächte 65-Jährige durch sein Gebell und sie stand sogar auf. „Ich wollte eigentlich schon in eine andere Richtung gehen, weil sich der Weg gabelte.“ Aber dann entdeckte die 28-jährige Hundeführerin plötzlich die vermisste 65-Jährige an der Seite ihres Collies. Sie war, weil sie so lange im Wald gelegen war, unterkühlt. Die Gerettete wurde vor Ort versorgt, kam ins Krankenhaus.