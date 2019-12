„Diese Stelle ist wirklich gefährlich, weil sie für die Kinder schwer einsehbar ist“, erklärt Birgit Fuchs, eine besorgte Mutter. Der Grund: Entlang der Rosa-Hoffmann-Straße parken oft so viele Autos, dass die Sicht komplett versperrt wird. Seit mittlerweile einem Jahr setzen sich die Eltern der betroffenen Kinder für einen sicheren Schulweg ein - und finden nun endlich Gehör: Die Neos stellten am Montag den Antrag auf einen Zebrastreifen an der Gefahrenstelle. „Der sichere Schulweg ist eine der wichtigsten kommunalen Aufgaben, da gibt es keine Kompromisse“, so Gemeinderat Lukas Rößlhuber.