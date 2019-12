Rund 70 Prozent der heimischen Skipisten beschneit

Österreichweit umfasst das heimische Skipisten-Netz eine Fläche von rund 23.700 Hektar. Rund 70 Prozent davon können mittlerweile per Technik beschneit werden, in so manchem Skigebiet liegt der Wert bereits bei 100 Prozent. Verwendet wird dafür das Wasser aus den mehr als 420 Speicherseen, - teichen und -becken in Österreich. Die heimischen Seilbahnunternehmen erwirtschafteten dabei im Winter 2018/2019 einen Kassenumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro und stellten mehr als 17.000 Arbeitsplätze.