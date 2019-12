Dass Lewis eben nicht mehr nur Lewis ist, erkennt der smarte Schotte mit dem Schlafzimmerblick an ganz einfachen Vorkommnissen. „Mich nennen eigentlich alle Freunde, meine Familie und die Nachbarn Lewis. Wenn jemand den Zusatz ,Capaldi‘ verwendet, dann weiß ich, es geht ums Geschäft. Kein Mensch aus meinem wahren Vertrauenskreis würde jemals meinen Nachnamen in den Mund nehmen. Das mag nach außen hin nur ein minimaler Unterschied sein, aber er macht wahnsinnig viel aus.“ Die Parallelen zu Englands beliebtesten Rotschopf Ed Sheeran lassen sich mannigfaltig ziehen. Beide sind Alleinunterhalter, beide begeisterten mit einfachsten Akkorden die Massen, beide lassen sich von den Mechanismen des Business nicht in die Zange nehmen und erhalten sich Humor und Menschlichkeit und beide feiern in den USA Erfolge, ohne das aktiv in Angriff genommen zu haben. Vielleicht ist gerade das ein entscheidender Teil des Triumphs, dass hier eben nicht die Verbissenheit eines Robbie Williams herrscht, der in Übersee einen Bekanntheitsgrad hat wie in Meidling Franz Huber.