Zu wenige und zu teure Wohnungen machen den Salzburgern das Leben schwer. Zwar gibt es genügend Wohnraum, dieser wird aber gerne und gewinnbringend illegal vermietet oder dient als Anlageobjekt und bleibt leer. Beide Probleme will die Landesregierung in den Griff bekommen. Mit dem Nächtigungsabgabengesetz wird der illegalen Vermietung, wie zum Beispiel über Airbnb, ein Riegel vorgeschoben. Durch eine Registrierungspflicht für die Vermieter wird eine kontrollierbare Abgabenpflicht geschaffen. Orts- und Kurtaxe wurden in einem Regelwerk vereint. Gemeinden selbst können die Abgaben noch bis zu 30 Prozent erhöhen. „Wir haben damit eine Vorreiterrolle in Österreich“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Das Gesetz wir heute im Landtag behandelt und am kommenden Mittwoch beschlossen. Frühestens am 1. Februar 2020 könnte es dann in Kraft treten.