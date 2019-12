Er ist groß, schlank und könnte wohl viele Frauen mit Leichtigkeit um den Finger wickeln. Aber er will nur sie! Als die 56-jährige Tirolerin nach sieben Jahren Affäre aber plötzlich Schluss machte, konnte und wollte der gebürtige Niederösterreicher dies offenbar nicht einsehen. Immer wieder „bombardierte“ der 40-Jährige seine Angebetete mit Anrufen und WhatsApp, saß tagein und tagaus in einem Gastgarten unter der Wohnung der verheirateten Frau, ließ bei ihrem Auto die Luft aus den Reifen und drohte mehrfach Nacktfotos von ihr im Internet zu veröffentlichen und auch in ganz Innsbruck aufzuhängen.