Bereits Anfang Juli startete die zerstörerische Serie in Hopfgarten in Tirol. Und es dauerte keine vier Wochen, bis die mutmaßlich selbe Bande den nächsten Bankomaten in die Luft jagte: diesmal einen Geldautomaten der Sparkasse in Nußdorf-Debant. Und die sichergestellten Spuren von den Tatorten waren noch nicht einmal fertig ausgewertet, da flog eine Woche später schon der nächste Bankomat in die Luft. Auf dem Freigelände eines Einkaufsparks in Vomp. Die Detonation war damals dermaßen heftig, dass sogar Wandteile mit herausgesprengt wurden.