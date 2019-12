Mangel in der Hochsaison

Der pensionierte Skilehrer spricht jedoch noch ein weiteres Thema an: Den Skilehrermangel in der Hochsaison. „Anwärter werden dann zu Höchstpreisen an die Gäste verkauft und gleichzeitig mit einem mickrigen Lohn abgespeist, weil es an Landes- und Diplomskilehrern fehlt“, schildert er aus eigener Erfahrung. Dass es zu solchen Vorfällen kommt, schließt Höbenreich nicht aus - doch die Forderung nach einem gesetzlichen Sternesystem für Skischulen oder gar eine Beschilderung über den Ausbildungsgrad der Lehrer weist der Experte des Landes Tirol klar zurück: „Gastronomiebetriebe hängen ja auch nicht aus, dass sie Lehrlinge beschäftigen.“ Den Lehrermangel in der Hochsaison bestätigt Höbenreich: „Man kann junge Leute nicht zu ihrem Glück zwingen - für viele ist der Beruf nur für ein paar Jahre interessant. Die höheren Ausbildungsstufen finden immer weniger Nachfrage.“