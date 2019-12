Das haut selbst den Stärksten um! „Es war eine extrem harte Zeit für mich, da stößt du an deine Grenzen“, sagt Eishockey-Linz-Verteidiger Juraj Valach. Damit spricht der 2,02-Meter-Hüne einen tragischen Schicksalsschlag an. Bei der Geburt seiner Zwillinge Jergus und Amalia im Jahr 2016 waren schlimme Komplikationen aufgetreten, die Valachs Frau das Leben gekostet hatten. Doch damit nicht genug. Sohn Jergus hatte in Folge der Komplikationen bei der Geburt zu wenig Sauerstoff erhalten, ist dadurch schwer beeinträchtigt und auf Pflege rund um die Uhr angewiesen. Zu allem Überfluss gesellte sich im Leben des 30-Jährigen auch noch ein Karriere-Tief.