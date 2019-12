Niedergelassener Bereich muss gestärkt werden

Weitere Empfehlungen geben zugleich Einblick in die Ursachen der immer vergleichsweise zu hohen Spitalsaufnahmehäufigkeit: Es brauche eine Stärkung der Primärversorgung, also im Bereich der niedergelassenen Haus- und Fachärzte, die Forcierung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und eine Weiterentwicklung der telefonischen Gesundheitsberatung 1450. Der Spitalsreformbericht wird nun in einem Landtagsausschuss behandelt. Sie finden ihn hier.