Binnen drei Jahren ist die Zahl der Asylwerber in Oberösterreich um zwei Drittel zurückgegangen. Gab es 2016 noch 13.200 Flüchtlinge in der Grundversorgung sind es derzeit etwas mehr als 4000. Dementsprechend leeren sich auch Asylunterkünfte. Jene in Sierning wird nun sogar auf Willhaben angeboten.