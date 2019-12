„Pommes liebt jeder“

Nachdem die Verwandlung von „True Chicken“ vom kleinen Imbiss zum Gastro-Angebot im Einkaufstempel nicht so recht funktioniert hatte, will es Platzl nun mit der „Pommes.Kitchen“ wissen. „Pommes liebt jeder“, sagt der Leondinger, der erzählt, dass er selbst in den letzten Monaten auch immer öfter zu Pommes mit verschiedenen Saucen gegriffen hatte, sich so nach und nach die Idee zu entwickelt hatte.