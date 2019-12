Rücktrittsgesuch persönlich an Papst Franziskus übergeben

Den Brief mit dem Rücktrittsgesuch an Papst Franziskus persönlich zu übergeben, sei ihm ein großes Anliegen gewesen, sagte Schönborn. Bei der Synode im Vatikan sei er dem Papst als dienstältester Kardinal direkt gegenüber gesessen, berichtete er. Am Rande der Synode nützte er die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit dem Kirchenoberhaupt.