Endlich gibt es Neuigkeiten zur mit Spannung erwarteten 4. Phase des Marvel Cinematic Universe - und sie könnte kaum fulminanter starten als mit dem heiß ersehnten Solo-Auftritt von Black Widow! Am 30. April 2020 kehrt Scarlett Johansson alias Natasha Romanoff in „Black Widow“ auf die große Leinwand zurück, zusammen mit den äußerst spannenden MCU-Newcomern David Harbour (Kult-Sheriff Hopper in „Stranger Things“) als Alexei aka The Red Guardian, Florence Pugh („Midsommar“) als Yelena, O-T Fagbenle als Mason und Rachel Weisz („The Favourite - Intrigen und Irrsinn) als Melina.