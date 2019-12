Kurze Stimmungstiefs sind nämlich vor allem in der dunklen Jahreszeit normal. Dauert der Durchhänger allerdings mehrere Wochen an, so kann eine SAD dahinterstecken. Symptome, die darauf hindeuten: Neben der depressiven Gemütsverfassung auch vermehrtes Schlafbedürfnis statt Schlafstörungen und Heißhunger statt Appetitlosigkeit. Wissenschafter haben sich eine Erklärung zurecht gelegt. Sie vermuten Lichtmangel als Auslöser. Dieser erhöht die Ausschüttung von Melatonin (macht schläfrig) und setzt das „Glückshormon“ Serotonin (ein Botenstoff im Gehirn) außer Gefecht.