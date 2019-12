Jetzt also: Entwarnung. Der Opener „All This Music Must Fade“, die wütende Guantanamo-Anklage „Ball And Chain“ oder die schon erwähnte Spaß-Selbstermächtigung „I Don‘t Wanna Get Wise“ enthalten keine gänzlich neuen Ideen - wie kaum anders zu erwarten bei einer Band, die ihren Trademark-Sound über so viele Jahre entwickelt hat. Doch die Lieder haben starke Melodien, das Album ist wunderbar wuchtig produziert (bestes Beispiel: „Hero Ground Zero“, das mit Orchester-Begleitung direkt an die „Rockopern“ von The Who anknüpft). Die dienstälteste Band neben den Stones zeigt sich auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit. „Wir haben nicht mehr das gute Aussehen. Wir haben nicht mehr den Glamour“, sagte Daltrey zur Album-Ankündigung. „Was uns bleibt, ist die Musik, und wir werden sie so frisch und kraftvoll wie immer präsentieren.“ Das zielt wohl auch auf künftige Live-Auftritte - bei The Who immer ein besonderes Ereignis.